POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten alkoholisierten Fahrzeugführer und Sachschaden auf der Insel Rügen im LK Vorpommern-Rügen.

Am 21.08.2022 gegen 05:40 Uhr befuhr ein 21-jährige deutsche

Fahrzeugführer von der Insel Rügen mit seinem PKW VW die

Bahnhofstraße in Teschenhagen in Richtung Bahnhof. Hier stieß er mit

der Fahrzeugfront seines PKW´s, an das linke Heck eines am

Fahrbahnrand parkenden Opel Corsa. Der Corsa wurde durch die Wucht

des Aufpralls quer auf die Fahrbahn geschoben. Bei dem 21-Jährigen

wurde ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille gemessen. Eine

Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, der

Führerschein sichergestellt und eine Strafverfahren eingeleitet.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf

ca. 8000,-Euro geschätzt. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht

und wurde zur weiteren Behandlung ins Sana Krankenhaus Bergen

verbracht.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



