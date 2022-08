POL-NB: PKW Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss nach Bürgerhinweis in Pasewalk, LK Vorpommern-Greifswald, gestellt

Pasewalk (ots) -



Am Samstag, den 20.08.2022 gegen12:45 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer

eines VW Passat die B109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung

Pasewalk. Am Ortseingang Pasewalk überholte er verkehrswidrig eine

Fahrzeugkolonne und zeigte dabei den überholt werdenden

Fahrzeugführern provokativ seinen Mittelfinger. Diese riefen

daraufhin die Polizei und folgten dem Passat, welcher auf das Gelände

der nächsten Tankstelle abgebogen war. Die Polizeibeamten

kontrollierten den Fahrzeugführer und stellten dabei einen

Atemalkoholwert von 2,90 Promille fest. Eine Fahrerlaubnis hatte der

39-Jährige Deutsche zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits auch nicht

mehr. Bei dem Mann wurde eine doppelte Blutprobenentnahme im

Krankenhaus Pasewalk durchgeführt, da Nachtrunk auf dem Gelände der

Tankstelle nicht ausgeschlossen werden konnte.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann aufgrund seines hohen

Alkoholwertes nicht aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden,

sondern wurde ins Gewahrsam des Polizeihauptreviers Pasewalk

verbracht. Im Revier wurden bei einer Durchsuchung seiner Geldbörse

geringe Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt, woraufhin nun auch

ein Drogentest durchgeführt wurde, der positiv ausfiel. Auch sein PKW

wurde nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft kontrolliert, wobei

weitere geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden wurden.



Der Hund, den der Fahrer mit sich führte, wurde zunächst von der

Tierpension "Peter und der Wolf" übernommen, bis Freunde des Mannes

den Hund abholten.



Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens

unter Alkohol und Betäubungsmittel, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und

unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die durch das zeigen des

ausgestreckten Mittelfingers beleidigten Fahrzeugführer sahen von

einer Anzeigenerstattung ab.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell