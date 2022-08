POL-HRO: Schwerer Unfall im Bereich der Rennbahn in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -



Am 21.08.2022 kam es gegen 03:45 Uhr im Bereich der

Traditionsrennbahn bei Bad Doberan zu einem schweren Unfall mit fünf

verletzten Personen.

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein Pkw in eine Personengruppe von

mehreren Personen und verletzte diese teileweise schwer.

Zwei schwerste verletzte Personen und zwei schwerverletze Personen

wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Eine leichtverletzte Person konnte vor Ort entlassen werden.

Auf der Rennbahn fand eine Veranstaltung einer Bad Doberaner

Diskothek statt und die Personen waren dabei das

Veranstaltungsgelände zu verlassen.

Die Unfallursache wird zur Zeit mit der Unterstützung der Dekra

ermittelt.

Nach den vorliegenden Informationen handelt es sich eindeutig um

einen Unfall.



