POL-HRO: Carportbrand mit hohem Sachschaden in Bad Doberan

Am Samstag, den 20. August 2022 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Brand in der Marktstraße in 18209 Bad Doberan. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Dach eines Carports, welcher unmittelbar an ein Mehrfamilienhaus grenzt, in Brand. Trotz sofortiger Löschversuche eines Nachbarn und der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan, griff das Feuer auf einen weiteren Carport über. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Beide Carports wurden jedoch zerstört. Darüber hinaus wurden insgesamt fünf dort geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst aus Rostock hinzugezogen, die Kriminalpolizei ermittelt.



