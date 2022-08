POL-NB: Wildunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der B 109 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 20.08.2022 gegen 11:15 Uhr kam es auf der B109 zwischen Klein

Bünzow und Karlsburg zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Der

58-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die B 109 in Richtung

Karlsburg . Plötzlich überquerte ein Damhirsch die Fahrbahn. Einen

Zusammenstoß mit dem Damhirsch konnte der 58-Jährige nicht mehr

vermeiden. Der Fahrer des Opel und auch seine 53-jährige Beifahrerin

erlitten dabei leichte Verletzungen, die auf Wunsch der Beiden nicht

weiter vor Ort ärztlich versorgt werden mussten. Der Hirsch

allerdings bezahlte seine Unachtsamkeit mit dem Leben. Er wurde durch

den zuständigen Jagdpächter waidmännisch versorgt.

Am PKW entstand Sachschaden von ca. 5000.-Euro. Bei den Insassen des

PKW handelt es sich deutsche Staatsbürger.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell