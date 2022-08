POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der B 192 zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 19.08.2022 gegen 18:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 192

zwischen den Ortschaften Klein Plasten und Neu Schloen zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einen Pkw.



Der 45-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Ford befuhr die B 192 aus

Richtung Klein Plasten in Richtung Neu Schloen.

Gleichzeitig befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines Lkw mit

Anhänger die B 192 aus Richtung Neu Schloen in Richtung Groß Plasten.

In einer Kurve geriet der Anhänger des Gespanns aufgrund von

unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und touchierte

die linke Fahrzeugseite des ihm entgegenkommenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrzeugführer des Pkw und ein

mitfahrender 10-jähriger Junge leicht verletzt. Sie wurden mit einem

Rettungswagen in das Klinikum nach Neubrandenburg verbracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Am Lkw mit Anhänger und dem Pkw

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR. Für die

Bergungsarbeiten musste die B 192 für ca. 45 Minuten voll gesperrt

werden.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell