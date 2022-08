POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person auf der B196 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Sassnitz (ots) -



Am 19.08.2022 gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der B196 auf Rügen

ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Kraftfahrzeugen und einer

leicht verletzten Person.



Eine 30-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Skoda Roomster befuhr die

B 196 aus Richtung Lancken-Granitz kommend in Richtung Sellin. Vor

ihr fahrende Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt anhalten. Die

30-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr

befindlichen PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei

weitere PKW beschädigt. Ein entgegenkommendes Fahrzeug wurde durch

umher fliegende Teile beschädigt.

Eine 61-jährige deutsche Beifahrerin in einem PKW Renault Megane

wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 22.200,- Euro.



