POL-SN: 31-Jähriger nach Einbruch in Haft

Im Verlaufe des gestrigen Nachmittages konnte ein Tatverdächtiger nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft ermittelt und vorläufig festgenommen werden. (Pressemitteilung zum Einbruch veröffentlicht am 18.08.2022 um 14:15 Uhr) Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen deutschen Schweriner. Es kam zu umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen durch das Kriminalkommissariat Schwerin und zu einer umfassenden Spurensicherung. Am heutigen Tage hat das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet.

Das Kriminalkommissariat Schwerin wird nun prüfen für welche weiteren Straftaten der 31-Jährige als Täter in Betracht kommt.



