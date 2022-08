POL-NB: Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ist ein erneuter Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität gelungen

Stralsund (ots) -



Den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ist ein erneuter Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität gelungen. Im Rahmen laufender Ermittlungen wurde bekannt, dass durch einen 44-jährigen Tunesier und einem 33-jährigen Palästinenser in der Nacht vom 17. zum 18.08.2022 Betäubungsmittel beschafft werden sollten. Noch während der Beschaffungsfahrt erfolgte im Bereich Stralsund der Zugriff und die Festnahme durch Spezialkräfte und Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam. Beide Beschuldigte wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges sowie der Wohnungen wurden ca. 1 kg Amphetaminpaste, 390 Stück Ecstasy-Tabletten und etwa 5 g Kokain gefunden. Die Ermittler gehen von einem Straßenverkaufswert in Höhe von 12.000,- bis 14.000,- Euro aus.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:



Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de











Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell