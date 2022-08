POL-HWI: 17-jähriger Kradfahrer nach Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dassow (ots) -



Bereits am 11. August 2022 gegen 00:40 Uhr kam es auf der B105 Höhe des Abzweiges nach Tankenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Kradfahrer schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Simsonfahrer die Grevesmühlener Straße in Dassow in Richtung Dassow-Ausbau. Als der 17-Jährige die B105 queren wollte, kam es offenbar zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, das sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernte.



Eingesetzten Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Klinikum nach Lübeck. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dassow löschten das in Brand geratene Kleinkraftrad sowie die Bankette. Ein Gutachter der Dekra kam auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin an der Unfallstelle zum Einsatz.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die B105 war für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt.



Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem zweiten Unfallbeteiligten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Transporter, der zumindest stellenweise blau lackiert ist. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt wahrscheinlich auf der B105 von Mallentin in Richtung Selmsdorf unterwegs.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



