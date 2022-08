POL-ANK: Verkehrsunfall auf Autohausgelände mit zwei Verletzten und 95.000 Euro Schaden

Details anzeigen Foto vom Unfall 1 Foto vom Unfall 1

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände eines Autohauses in der Anklamer Straße in Greifswald wurden heute Vormittag zwei Menschen verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei ist der 83-jährige Fahrer eines Audis gegen zwei auf dem Gelände stehende Fahrzeuge, einem VW Tiguan und einem VW Transporter, gefahren. Dadurch wurde der VW Transporter gegen einen benachbarten Schuppen geschoben und ebenfalls beschädigt. Durch den Unfall wurde die 79-jährige Beifahrerin schwer verletzt und durch Rettungskräfte ins Uniklinikum Greifswald gebracht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der 83-Jährige ebenfalls verletzt hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung auch ins Klinikum gefahren.



Die Polizei geht derzeit davon aus, dass beim Audi-Fahrer körperliche Mängel vorlagen, da sich dieser zuvor einer ärztlichen Behandlung unterzog. Beamte ermittelten, dass der behandelnde Arzt den Fahrer zuvor daraufhin hingewiesen habe, dass das Führen von Fahrzeugen für mehrere Stunden untersagt sei.



Die Polizei hat daher ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Schaden an allen Fahrzeugen, dem angrenzenden Schuppen sowie dem Zaun wird auf 95.000 Euro geschätzt.



Beide Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam