POL-NB: Versuchter Einbruch in Burow

Am 18.08.2022 kam es gegen 23:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt der Ortschaft Burow.



Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten derzeit unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Geschäfts in 17089 Burow, Neue Straße zu gelangen und sollen anschließend mit einem grauen Pkw in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Nähere Informationen zu dem Pkw liegen nicht vor.



Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR entstanden.



Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben oder dem Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/2310 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



