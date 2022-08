POL-LWL: Unbekannter sprach Kinder an

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe soll ein unbekannter Mann am Donnerstag in zwei bekannt gewordenen Fällen Kinder angesprochen und in einem Fall zum Mitgehen aufgefordert haben. So soll der Unbekannte am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr in einem Discountmarkt in der Laascher Straße ein vierjähriges Mädchen im Beisein der leiblichen Mutter angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert haben. Unter den Augen der Mutter soll der Mann dann versucht haben, das Mädchen aus dem Geschäft herauszuführen. Die Mutter sei daraufhin dazwischen gegangen, worauf der Unbekannte vom Kind abließ und das Geschäft verließ. Weiteren Hinweisen zufolge, soll der unbekannte Mann kurz darauf andere Kinder an einer naheliegenden Bushaltestelle angesprochen haben. Zu diesem Vorfall sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch keine weiteren Details bekannt. Die Polizei geht den Vorfällen, die am Freitagmorgen bekannt wurden und deren Motive bislang noch unklar sind, jetzt unmittelbar nach und hat eine Strafanzeige wegen Nötigung aufgenommen. Der unbekannte Mann soll augenscheinlich ca. 60 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß gewesen sein und kurze dunkelbraune Haare haben. Er soll abwechselnd Deutsch und Russisch gesprochen haben. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) bittet nun um Hinweise zu dem unbekannten Mann bzw. um Hinweise zu den Vorfällen. Insbesondere auch zu dem Vorfall an der Bushaltestelle in der Laascher Straße.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell