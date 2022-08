POL-SN: Diebstahl auf dem Bauspielplatz

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei kam am Donnerstagmorgen aufgrund eines Diebstahls im Mueßer Holz zum Einsatz. Jugendliche sollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Bauwagen auf dem Bauspielplatz gewaltsam aufgebrochen und Spielgeräte entwendet haben. Mitarbeiter des geschädigten Vereins erstatteten Strafanzeige. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnten zwei Jugendliche mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Durch die Tat entstand ein Schaden von ca. 650EUR. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



