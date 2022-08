POL-NB: Zeugenaufruf - Fahrzeugführer/in nach Verkehrsunfall gesucht

B96/Neubrandenburg (ots) -



Am Montag, den 15.08.2022 kam es auf der B96 auf Höhe des Abzweiges Groß Nemerow zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der/die Fahrzeugführer/in vom Unfallort entfernte.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin die B96 vermutlich in Fahrtrichtung Neustrelitz und kollidierte in dem Tatzeitraum des 15.08.2022, 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr mit zwei Verkehrszeichen auf einer dortigen Verkehrsinsel. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen BMW neueren Modells. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug erhebliche Schäden im Frontbereich aufweist.



Der entstandene Sachschaden an den Verkehrszeichen beträgt ca. 500 Euro.



Wir suchen auf diesem Wege den/die Fahrzeugführer/in des Pkw, sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrzeug machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Friedland unter der 039601-3000 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de



