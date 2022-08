POL-SN: 7-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Schwerin (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall gestern Abend in Schwerin Neumühle musste ein 7-Jähriger aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Unfall ereignete sich gestern gegen 17:10 Uhr Am Leuschenberg. Der 7-jährige Junge fuhr mit seinem Fahrrad von einem Privatgrundstück auf die Fahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 68-jährigen E-Bike Fahrer. Beide Radfahrer verletzten sich leicht, der Junge wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gefahren. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf, das Kriminalkommissariat Schwerin übernimmt die Ermittlungen in diesem Fall. Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



