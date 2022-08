POL-GÜ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 71 Jahre alten Mann aus Tessin

Tessin (ots) -



Die Polizei in Sanitz suchte seit gestern nach einem 71 jährigen Mann aus Tessin. Heute morgen wurde die Suche nach dem Mann fortgesetzt. Die eingesetzten Kräfte haben ihn in einem Gebüsch gefunden. Auf Grund seines gesundheitlichen Zustandes wurde er medizinisch versorgt und weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Ausgangsmeldung:

