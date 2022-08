POL-HRO: 80-jährige Frau aus Rostock weiter vermisst

Rostock (ots) -



Nach der seit gestern vermissten 80-Jährigen in Rostock wird weiter gesucht. Für die Suche nach der Vermissten steht der Polizei nunmehr auch ein Foto zur Verfügung.



Eine Personenbeschreibung und das Foto hier:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=183301&processor=processor.sa.pressemitteilung



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



