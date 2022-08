POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem PKW mit einer schwerverletzten Person

Kölpinseem (LK VG) (ots) -



Am 18.08.2022 kam es gegen 21:10 Uhr auf der B111 in der Ortschaft

Kölpinsee, Höhe Einmündung Jägerstraße, zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden.



Der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades Simson befuhr die B 111

in der Ortschaft Kölpinsee. Vor ihm fuhr eine 26-jährige

Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mercedes. Diese musste mit ihren

Fahrzeug verkehrbedingt halten, da ein vor ihr fahrendes Kraftfahzeug

nach links von der B 111 in die Jägerstraße abbiegen wollte. Der

Fahrer des Kleinkraftrades bemerkte dies zu spät und konnte nicht

mehr rechtzeitig bremsen. In der weiteren Folge fuhr er auf den vor

ihm haltenden PKW Mercedes auf und verletzte sich dabei schwer. Nach

einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort musste der Kradfahrer

mit dem RTW in das Universitätsklinikum nach Greifswald verbracht

werden.

Das Kleinkraftrad ist nicht mehr fahrbereit. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.700EUR. Die B111 war

für die Unfallaufnahme ca. für 30 min gesperrt.



