POL-NB: Brand nach unachtsamen Entsorgen von heißer Grillasche

Torgelow (LK VG) (ots) -



Am Abend des 18.08.2022 kam es in einer Kleingartenanlage an der

Eggesiner Straße Ausbau in Torgelow zu einem Brand. Nach ersten

Ermittlungen entsorgte ein 74-jähriger heiße Grillasche in einer

Tonne, in welcher sich trockene Gartenabfälle befanden. In der

weiteren Folge gerieten diese in Brand. Das Feuer griff schnell auf

einen Holzunterstand und ein kleines Metallgerätehaus über. Die

alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und somit

größeren Schaden abwenden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 2.800 Euro. Aufgrund der starken

Rauchentwicklung musste die Eggesiner Straße Ausbau zeitweise für den

Fahrzeugverkehr vollgesperrt werden.



Die Kriminalpolizei in Ueckermünde hat die Ermittlungen aufgenommen.



