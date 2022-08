POL-HRO: Vermisster 71-Jähriger aus Tessin.

Sanitz (ots) -



Die Polizei in Sanitz bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer

vermissten 71-jährigen männlichen Person aus Tessin, welche zuletzt

am 18. August 2022 gegen 16:45 Uhr im Bereich der St.-Jürgens-Straße

gesehen wurde. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden

des Vermissten. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das PR Sanitz unter

Tel.: 038209 - 440 entgegen.



Weitere Informationen zum Vermissten sind unter nachfolgendem Link zu

finden:



https://t1p.de/8snir



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



