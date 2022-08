Öffentlichkeitsfahnung nach 66-jähriger Frau aus Weitenhagen

Details anzeigen Angelika Schmukal Angelika Schmukal

Seit dem 12. August 2022 wird die 66-jährige Angelika Schmukal aus Weitenhagen vermisst. Zuletzt wurde sie vor einer Woche in der Straße Schuhhagen in Greifswald und an ihrer Wohnanschrift gesehen. Die Vermisste ist ca. 172 cm groß, schlank und hat graue Haare. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Möglichweise trägt sie ein Sommerkleid mit einem Blumenmuster und führt ein Fahrrad bei sich. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der vermissten Person geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten werden von der Polizei in Greifswald unter 03834 540224 und jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.