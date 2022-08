POL-ANK: Radfahrer bei Unfall auf der Insel Usedom schwer verletzt

Usedom (ots) -



Heute Vormittag kam es auf der B 110 am Ortsausgang von Usedom in Richtung Mellenthin zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Informationen hatte ein 78-jähriger Radfahrer die Bundesstraße überquert und dabei nicht auf den Verkehr geachtet. Ein 78-jähriger Opel-Fahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Fahrrad trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und ins Uniklinikum nach Greifswald geflogen. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die B 110 auf Höhe der Unfallstelle für ca. 20 Minuten komplett gesperrt. werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



