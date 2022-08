POL-SN: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw in Schwerin

Schwerin (ots) -



In Schwerin kam es am heutigen Tag um 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden:



Gegen 10.15 Uhr stieß der 88-jährige Fahrer eines Pkw im Kreuzungsbereich am Platz der Jugend mit der querenden Straßenbahn zusammen. Zu Personenschäden kam es nicht, jedoch entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 30.000 Euro. Der deutsche Pkw-Fahrer aus dem Bundesland Brandenburg war mit seiner 90-jährigen Ehefrau im Wagen unterwegs.



Das Fahrzeug der Eheleute war in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle blieb für einen Zeitraum von ca. 45 Minuten für Bergungsarbeiten gesperrt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell