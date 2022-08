POL-LWL: Über zwei Promille Atemalkohol nach Parkplatzrempler festgestellt

Boizenburg (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Boizenburg hat die Polizei am Mittwochnachmittag bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin einen Atemalkoholwert von 2,37 Promille festgestellt. Die 69-jährige Fahrerin war mit ihrem PKW ersten Erkenntnissen zufolge gegen ein parkendes Auto geprallt. Dabei kam es zu verhältnismäßig geringen Sachschäden. Die durch Zeugen informierte Polizei stellte daraufhin den Führerschein der Frau und die Fahrzeugschlüssel sicher und brachte sie zur Blutprobenentnahme. Überdies ist gegen die deutsche Fahrerin Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



