POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 31 zwischen PKW und Krad mit einer schwer verletzten Person

Am 17.08.2022, gegen 19:45 Uhr, ereignete sich auf der L 31 zwischen

den Ortlagen Bellin und Vogelsang-Warsin ein Verkehrsunfall mit einer

schwer verletzten Person. Die 56-jährige Fahrzeugfüherin eines PKW

Mercedes Benz befuhr die L 31 in Richtung Bellin und überholte eine

vor ihr fahrende 15-jährige Kradfahrerin. Nachdem die PKW-Fahrerin

ihren Überholvorgang abgeschlossen hatte, bremste sie plötzlich ohne

triffigen Grund ihr Fahrzeug abrupt ab. Die Kradfahrerin konnte nicht

mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in der weiteren Folge auf den vor

ihre fahrenden PKW auf. Dabei wurde die Kradfahrerin schwerverletzt

und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach

Greifswald verbracht werden. Gegen die 56-jährige PKW-Fahrerin wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen

Körperverletzung eingeleitet. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und

musste geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise

3.000 Euro.



