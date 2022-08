POL-NB: Verkehrsunfall eines PKW-Caravangespann mit vier Leichtverletzten

Altentreptow (LK MSE) (ots) -



Am 17.08.2022, gegen 18:00 Uhr, kam auf der A 20, Fahrtrichtung

Stettin, beim Befahren der Ueckertalbrücke ein PKW Skoda mit einem

Caravan-Anhänger ins Schleudern. Das Gespann kam zunächst nach rechts

von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Anschließend

kam das Gespann nach links ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke.

Dabei kippte der Wohnanhänger auf die linke Seite und kam in der

weiteren Folge auf der Überholspur zum Liegen. Der Pkw Skoda kam

entgegengesetzt zur Fahrrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum

Stehen. Die vier Fahrzeuginsassen, eine Familie aus Niedersachsen,

darunter zwei Kinder 6 und 10 Jahre alt, erlitten leichte

Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren

Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Pkw und der

Wohnanhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden

wird auf 11.000 Euro geschätzt.



