Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen aus Demmin

Vermisste Jasmin Fischer

Die Polizei Demmin sucht seit den Nachmittagsstunden des heutigen 17.08.2022 die 16-jährige Jasmin Fischer aus Demmin (welche sich selbst Noah nennt). Sie wurde letztmalig am 17.08.2022 gegen 13:20 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Demmin gesehen.

Die Vermisste ist ca. 1,57 m groß, schlank und hat kurzes braunes Haar. Sie trägt ein schwarzes Sweatshirt, eine schwarz-weiße Jogginghose, gelbe Schuhe und ein Basecap.

Sie benötigt dringend medizinische Hilfe.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen gebeten.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Demmin unter 03998/2540 oder der Notrufnummer 110 entgegen.

Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.