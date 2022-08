POL-HWI: Versuchter Einbruch in Hotel in Wismarer Innenstadt

Wismar (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde die Wismarer Polizei darüber informiert, dass sich zwei Personen offenbar unberechtigt Zutritt zu einem Hotel am Wismarer Marktplatz verschaffen würden.



Eingesetzte Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar konnten vor Ort zwei Männer im Alter von 30 und 26 Jahren feststellen. Bei der Durchsuchung der beiden Personen, die der Polizei nicht unbekannt sind, sowie derer Wohnungen fanden die Einsatzkräfte neben vermeintlichem Einbruchswerkzeug auch Betäubungsmittel.



Die Kriminalpolizei hat gegen die beiden Männer die Ermittlungen u. a. wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen, von denen einer deutscher und der andere russischer Staatsangehöriger ist, aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.



