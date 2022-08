POL-HWI: Verkehrsunfall zwischen Funkstreifenwagen und Fußgängerin

Dorf Mecklenburg (ots) -



Am gestrigen Vormittag (16. August 2022) kam es in Dorf Mecklenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Streifenwagen des Polizeihauptreviers Wismar.



Der 59-jährige Fahrzeugführer des Streifenwagens bemerkte beim Linksabbiegen in die Ernst-Thälmann-Straße eine 83-jährige Fußgängerin nicht rechtzeitig, so dass es zum Zusammenstoß beider kam. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus nach Wismar gebracht.

Sachschäden entstanden nicht.



Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Kräfte eines benachbarten Polizeireviers.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell