POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag in Boizenburg bei der Abarbeitung polizeilicher Maßnahmen im Zuge einer Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet und Polizisten angegriffen. Dabei wurde ein Polizist an der Hand verletzt. Der 27-jährige Autofahrer wurde zunächst gegen Mittag in Nostorf wegen des Verdachts auf Alkoholeinwirkung von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Mann widersetzte sich daraufhin nahezu sämtlichen Maßnahmen. Zunächst verweigerte er einen Atemalkoholtest. Später im Krankenhaus wehrte er sich vehement gegen eine Blutprobenentnahme. Schon auf der Fahrt dorthin kam es zu Rangeleien im Streifenwagen der Polizei. Letztlich wurde ihm die Blutprobe zwangsweise entnommen. Erst kurz vor der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam war er dann bereit, einen Atemalkoholtest durchzuführen, der Stunden nach dem eigentlichen Vorfall noch einen Wert von 0,64 Promille ergab. Gegen den aus Georgien stammenden Autofahrer ist Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



