POL-LWL: E-Bike-Fahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Wittenburg (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW hat sich am Dienstag in Wittenburg der Fahrer eines Elektrofahrrades schwer verletzt. Er war auf einer Straßenkreuzung mit dem Auto zusammengestoßen, wobei es an beiden Fahrzeugen zu Sachschäden kam. Der 33-jährige E-Bike-Fahrer kam anschließend mit einer Beinfraktur ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Vermutlich hatte der E-Bike-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt missachtet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell