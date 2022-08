POL-NB: Wegen Wildschweinen Totalschaden am PKW

Greifswald (LK VG) (ots) -



Der 22jährige Unfallbeteiligte Greifswalder befuhr die B109 aus Richtung Heilgeisthof kommend in Richtung Greifswald. Plötzlich überquerten mehrere Wildschweine die Fahrbahn, worauf der Unfallbeteiligte eine Gefahrbremsung einleitete, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr rechtsseitig in den Straßengraben. Am Pkw VW, welcher nicht mehr fahrbereit war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000,- Euro.



Die Wildschweine dagegen blieben unverletzt und setzten unbeirrt vom Unfallgeschehen ihren Weg fort.



