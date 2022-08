LWSPA M-V: Schwerer Sportbootunfall auf dem Ribnitzer See

Stralsund (ots) -



Am Dienstagabend kam es auf dem Ribnitzer See zu einem Unfall zwischen zwei 6m-Sportbooten, bei dem eine Person ums Leben kam. Gegen 22 Uhr fuhr ein Sportboot seitlich von hinten auf das vor ihm fahrende Sportboot auf. Alle neun beteiligten Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt, für eine 66-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten und aus Dierhagen, die DLRG sowie umliegende Rettungsdienste waren an den Rettungsmaßnahmen beteiligt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Stralsund. Beide Boote wurden zu Untersuchungszwecken sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 15 bis 20 tausend Euro geschätzt.



