POL-NB: Stark alkoholisiertes Paar fährt Schlangenlinie

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 16.08.2022, gegen 21.15 Uhr beobachteten Zeugen einen Pkw Opel Zafira mit polnischem Kennzeichen, welcher sehr schnell und in Schlangenlinien durch die Ortschaft Ückeritz fuhr. Als der Pkw einmal auf Höhe des Feriencamps Colorado, Am Sportplatz hielt, alarmierten die Zeugen die Polizei.

Eine Streife des Bäderdienstes konnte den Pkw ca. 15 Minuten später auf Höhe des UBB-Bahnhofs in der Bahnhofstraße feststellen und kontrollieren.

Im Pkw saßen eine polnische Frau (39 Jahre) und ein polnischer Mann (41 Jahre), beide stark alkoholisiert. Die Frau hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,87 Promille und der Mann von 3,20 Promille. Beide sind auch nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da laut den Zeugen beide abwechselnd gefahren sind, also mindestens einmal ein Fahrertausch stattfand, wird gegen beide Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt gem. § 316 StGB in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis gem. § 21 StVG ermittelt. Beide mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und wurden anschließend aus der Maßnahme entlassen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell