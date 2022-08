POL-NB: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall zwischen Skateboard-Fahrer und geführtem Hund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 16.08.2022, gegen 20.20 Uhr, erhielt das Polizeihauptrevier Stralsund die Information, dass sich im Stadtteil Frankenvorstadt, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Skateboard-Fahrer und einem Hund ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 48jährige deutsche Skateboard-Fahrer auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an ein Kind heran, welches einen Hund führte. Es ist anzunehmen, dass sich der Hund auf Grund der aufbauenden Geräuschkulisse des Skateboard-Fahrers erschreckte und quer zur Führung lief. In der Folge stieß der Skateboard-Fahrer mit dem Hund zusammen und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und der Hund wurde am Vorderlauf verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



