POL-HRO: Nach schwerem Raub: Polizei stellt 46-Jährigen

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es im Ostseebad Rerik am Dienstagsmorgen gegen 09.30 Uhr zu einem bewaffneten Überfall in einer Sparkassenfiliale gekommen sein. Ein Mann habe mit einem Messer die Bank betreten und Geld von einer Angestellten gefordert. Nachdem der Mann eine geringe dreistellige Summer erhalten habe, sei er auf einem Fahrrad geflüchtet. Durch die genaue Täterbeschreibung der Zeugen sowie den sofort eingesetzten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, ein 46 Jahre alter Deutscher, kurze Zeit später durch einen eindeutigen Hinweis des eingesetzten Polizeihubschraubers festgestellt werden.



Der Tatverdächtige ist bereits polizeibekannt und wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rostock prüft derzeit, ob Haftgründe gegen den Mann vorliegen.



Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Es gilt die Unschuldsvermutung.



