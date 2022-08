POL-HRO: Unbekannte entwenden 136 Autoreifen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Bislang unbekannte Diebe entwendeten von dem Gelände einer Firma für Fahrzeugteile insgesamt 136 Autoreifen.



Mitarbeiter der Firma stellten den Diebstahl am Montag gegen 11:00 Uhr fest und informierten umgehend die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass die Diebe Container auf dem Gelände der Firma im Fischereihafen gewaltsam geöffnet hatten und die dort gelagerten Reifen entwendeten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die unbekannten Täter mit einem größeren Fahrzeug am Tatort gewesen sein müssen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat.



Möglicherweise haben Zeugen in der Zeit vom 12.08.2022 bis 15.08.2022 im Bereich des Fischereihafens/ Höhe Alter Hafen Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.



Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



