POL-SN: Sachbeschädigung von sechs PKW durch Sprühfarbe - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Abend des 15.8. bis zum frühen Morgen des 16.8. in der Komarowstraße in Schwerin mehrere parkende Fahrzeuge mit Sprühfarbe verschmutzt. Eine Streife des Polizeihauptreviers Schwerin war auf den Vandalismus aufmerksam geworden und zählte insgesamt sechs angegriffene Wagen. Strafanzeige wurde erstattet.



Sollten noch weitere Fahrzeughalter Schäden an ihren Fahrzeugen feststellen, so wird eine Kontaktaufnahme mit der Polizei angeraten. Ebenso werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Internetwache zu melden.



