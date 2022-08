POL-LWL: Vier Fahrräder aus Keller gestohlen

Hagenow (ots) -



Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag insgesamt vier Fahrräder gestohlen. Um an die Fahrräder zu gelangen, brachen die Täter dem Spurenaufkommen zufolge zuvor drei Kellerverschläge auf. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder, darunter zwei Damen-Elektrofahrräder der Marken HANSA und PROPHETE, soll sich auf ca. 2.500 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße "Kießender Ring" ereignet hat.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell