POL-NB: Brand eines Mehrzweckstalls in Bütow/LK Mecklenburgische Seenplatte

Röbel (ots) -



Am 15.08.2022 gegen 19:00 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte mitgeteilt, dass ein

Stallgebäude in Bütow brennt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der

Feuerwehr brannte ein Teil des Stalles in voller Ausdehnung. Bei dem

Stall handelt es sich um ein kombiniertes Stallgebäude, in welchem

sich die Stallungen für die Tiere, ein Melkbereich sowie ein

Abstellbereich für den im Stall genutzten Traktor befinden. Die im

Stall untergebrachten Tiere konnten durch die Angestellten

rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Zur Brandbekämpfung kamen die

Feuerwehren aus Zepkow, Leizen, Röbel, Fincken und Bütow mit

insgesamt 58 Kameraden zum Einsatz. Der Brand konnte durch die

eingesetzten Kräfte gelöscht werden. Ein technischer Defekt des

abgestellten Traktors war Auslöser des Brandes. Daneben wurden durch

den Brand Teile der auf dem Dach befindlichen Photovoltaikanlage

beschädigt. Durch den Eigentümer wurde die verbrannte Dachfläche auf

ca. 250qm geschätzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca.

120.000 Euro. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell