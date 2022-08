POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in Demmin/LK Mecklenburgische Seenplatte

Demmin (ots) -



Am 15.08.2022, gg. 15.50 Uhr, wurde die Polizei durch die

Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über

den Brand eines Wohnhauses in Demmin informiert. Bei Eintreffen der

eingesetzten Beamten war die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt

Demmin bereits bei den Löscharbeiten; die untere Etage des Hauses

brannte in voller Ausdehnung. Personen befanden sich zum Zeitpunkt

des Brandes nicht in der Doppelhaushälfte. Ein Großteil der

Räumlichkeiten wurde durch das Feuer zerstört. Der Sachschaden

beläuft sich auf etwa 100.000 Euro; das Haus ist nicht mehr

bewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Die 51-jährige deutsche

Bewohnerin des Hauses organisierte für sich und ihre Kinder

eigenständig eine Bleibe, gleichwohl wurde die Hansestadt Demmin

informiert, um gegebenenfalls Hilfe anbieten zu können. Da nicht

zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine

vorsätzliche Brandstiftung handeln könnte, wurde Anzeige wegen

Brandstiftung erstattet. Der Kriminaldauerdienst wurde zur

Tatortarbeit angefordert und hat die ersten Ermittlungen übernommen.

