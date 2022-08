POL-NB: Sturm deckt das Dach einer Baracke eines landwirtschaftlichen Betriebes nördlich von Waren teilweise ab

Waren (ots) -



Am 15.08.2022 gegen 16:50 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des

Lankreises Mecklenburgische Seenplatte mit, dass in der Ortschaft

Baumgarten, nördlich von Waren, das Dach eines

Landwirtschaftsbetriebes durch eine Windhose erfasst und auf die

angrenzende Bundesstraße B 108 geschleudert wurde..

Von einer älteren Baracke auf dem Gelände des Betriebes wurden ca. 20

Quadratmeter des Daches heruntergeschleudert.

Um die Gefahr zu beseitigen waren 31 Kameraden mit 9 Fahrzeugen der

umliegenden Freiwilligen Feuerwehren vor Ort im Einsatz.

Die Bundesstraße musste zum Zwecke der Beräumung für ca. 20 Minuten

voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell