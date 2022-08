POL-SN: Unterstand der Badeaufsicht am Lankower See durch Feuer zerstört

Schwerin (ots) -



Am frühen Morgen des 13.8. (Samstag) kam es gegen 4.30 Uhr zum Brand eines Unterstandes der Badeaufsicht am Südufer des Lankower Sees. Es handelt sich dabei um einen umfunktionierten Bauwagen, der als Aufenthaltsraum und Materiallager diente.

Der Bauwagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro.

Die Brandursache ist zurzeit noch unbekannt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 sowie -1560 und über die Internetwache www.polizei.mvnet.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell