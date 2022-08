Presseeinladung: Bundesbauministerin Geywitz mit Landesbauminister Pegel in Nordwestmecklenburg unterwegs

Am Donnerstag besucht Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird mit Mecklenburg-Vorpommerns Bauminister Christian bei verschiedenen Terminen im Land Einblicke unter anderem in die Bauingenieursausbildung, das Bauen mit Holz und Wohnungsbau in M-V erhalten.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich dazu eingeladen. Die Termine im Einzelnen:

Termin: Donnerstag, 18. August, 10.30-11.30 Uhr

Ort: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

(FNR), Hofplatz 1, 18276 Gülzow-Prüzen

Mit: Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus,

Geschäftsführ Dr. Andreas Schütte

Die FNR wurde 1993 auf Initiative der Bundesregierung ins Leben gerufen, um Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte im Bereich nachwachsender Rohstoffe zu koordinieren. Ihre Hauptaufgabe ist es, Forschungsvorhaben zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe fachlich und administrativ zu betreuen. Sie sammelt Fachwissen und stellt es über Veröffentlichungen, Ausstellungen und Messen Wissenschaftlern, Privatpersonen, Politikern, Wirtschafts- und Medienvertretern zur Verfügung.

Termin: 12.30-13.30 Uhr

Ort: „Egger Holzwerkstoffe“, Am Haffeld 1,

23970 Wismar

Mit: Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus,

Ralf Lorber, Leiter Finanzen/Verwaltung,

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer,

Michael Kremp, Geschäftsführer

Wirtschaftsfördergesellschaft Wismar

Das Unternehmen ist Teil des „Holzcluster Wismar“, eines der größten und modernsten Holzverarbeitungszentren Europas und mit rund 2.000 Arbeitsplätzen einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die Minister besichtigen dort einen Teil der Produktionsstätte für nachhaltige Fußböden.

Termin: 14-15 Uhr

Ort: Wismar, Turmstraße 23-27

Mit: Andreas Breitner, Verband deutscher Wohnungs- und

Immobilienunternehmen, Klaus-D. Thauer, bis 31. 8.

Geschäftsführer Wohnungsbaugesellschaft Wismar und

Nachfolgerin Katharina Franzke sowie

Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Wellmann,

Bürgermeister Thomas Beyer

Die Wohnungsbaugesellschaft Wismar hat an Stelle eines DDR-Wohnungsbaus einen modernen Viergeschosser mit 29 Wohnungen errichtet, die ab September vermietet werden. Für die 9,1 Millionen Euro Baukosten gibt es Städtebaufördermittel in Höhe von insgesamt ca. 830.000 Euro.

Termin: 15.15-16 Uhr

Ort: Hochschule Wismar, Philipp-Müller-Straße 14,

Foyer Haus 6

Mit: Wissenschaftsministerin Bettina Martin,

Rektor Bodo Wiegand-Hoffmeister, Rektor,

Prof. Dieter Glaner, Bereichsleiter

Bauingenieurswesen, Bürgermeister Thomas Beyer

Zum Abschluss des Besuchs von Klara Geywitz geht es in der Hochschule Wismar unter anderem um den Mangel an Bauingenieuren und Konzepten, diesem zu begegnen sowie um die Digitalisierung im Bauwesen.