POL-HRO: 95-Jähriger gefährdet Straßenverkehr

Rostock (ots) -



Ein 95-jähriger Rostocker fiel am Samstag, dem 13.08.2022, im Bereich Schmarl wegen seiner unsicheren Fahrweise auf.



Der Fahrer eines VWs war gegen 19 Uhr auf dem Schmarler Damm in Rostock unterwegs. Dort fuhr er in Schlangenlinien, touchierte einen Bordstein und kollidierte beinahe mit dem Gegenverkehr. Ein Augenzeuge informierte die Polizei und konnte den Fahrer in einem günstigem Moment zum Anhalten bewegen. Die alarmierten Beamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch, dieser brachte ein Ergebnis von 0,0 Promille. Zusätzlich überprüften die eingesetzten Beamten die Fahrtauglichkeit des 95-jährigen Rostockers und erkannten, dass dieser nicht in der Lage war ein Fahrzeug sicher im Verkehr zu führen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der VW-Fahrer bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen seiner Fahrweise und verursachter Unfälle aufgefallen war.



Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des 95-jährigen Deutschen wurden beschlagnahmt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf und benachrichtigen die Führerscheinstelle.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell