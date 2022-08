POL-HST: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem aus Reinkenhagen

Grimmen (ots) -



Am Montagnachmittag, dem 08.08.2022 erhielt die Polizei von einer Hinweisgeberin gegen 15:00 Uhr die Information, dass sich im Bereich eines Waldstücks in der Südlichen Randstraße in Grimmen ein Leichnam befindet.



Die Identität des Leichnams war zunächst ungeklärt. Der hinzugerufene Kriminaldauerdienst Stralsund leitete, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren ein. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei aktuell nicht vor.



Die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem Leichnam um den seit Juli vermissten 38-jährigen Mann aus Reinkenhagen handelt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5266898).



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden beendet. Die Medien werden gebeten, die personenbezogenen Daten des 38-Jährigen zu löschen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell