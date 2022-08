POL-LWL: Anzeige gegen 5 Personen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Dömitz (ots) -



In Dömitz hat die Polizei nach dem Fund mehrerer illegaler Drogen am frühen Sonntagmorgen insgesamt 5 Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Neben verschiedenen szenetypischen Rauschgiftutensilien entdeckten die Polizisten in mehreren Taschen und Beuteln unter anderem eine Dose mit rauschgiftverdächtigen Substanzen (ca. 170 Gramm) sowie andere Behältnisse mit kleineren Mengen bzw. Anhaftungen. Zudem fand die Polizei über 500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Polizei beschlagnahmte den Fund, der eher zufällig gemacht wurde. Ursprünglich war die Polizei nämlich wegen eines anderen Vorfalls im Einsatz. Nachdem die Alarmanlage eines Bürogebäudes ausgelöst hatte, prüfte die Polizei, ob es dort zu einem Einbruch gekommen war. Das Gebäude war letztlich unversehrt, jedoch fanden die Beamten unweit davon zunächst mehrere herrenlose Taschen. Kurz darauf wurden im unmittelbaren Umfeld vier Tatverdächtige in einem Unterstand festgestellt, die offenbar die Taschen beim Eintreffen der Polizei weggeworfen hatten. Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich dann der Tatverdacht gegen eine weitere Person.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell