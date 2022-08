POL-LWL: Beifahrerin bei Zusammenstoß zweier Autos verletzt

Rampe (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der B 104 in Rampe ist am späten Sonntagnachmittag eine Autoinsassin leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge stießen an einer Einmündung zusammen, wobei die 20-jährige Beifahrerin eines der beiden PKW leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Straße aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Im Zuge der Bergung kam es zu einer vorübergehenden Vollsperrung der B 104.



