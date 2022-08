POL-GÜ: Mehrere Diebstähle von E-Bikes und PKW in Kühlungsborn und Umland.

Güstrow (ots) -



Am zurückliegenden Wochenende häuften sich im Urlaubsort Kühlungsborn Diebstahls- und Einbruchshandlungen. Die bislang unbekannten Täter hatten es von Freitag bis Sonntag laut aktuellem Stand der Ermittlungen vorrangig auf E-Bikes sowie PKW abgesehen. In Rethwisch wurde ebenfalls ein PKW entwendet, während bei einem Einbruch in eine Kühlungsborner Gaststätte Einnahmen aus einem Kassensystem gestohlen worden sind.



Insgesamt ist ein Stehlschaden von etwa 33.000 Euro entstanden.



Die Beamten des Polizeihauptreviers in Bad Doberan haben bei insgesamt sechs Sachverhalten Strafanzeigen aufgenommen. Auch der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen zu den Sachverhalten übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell